台灣高鐵雖受疫情客運量大減衝擊，然去年仍有獲利，除提撥2％作為員工酬勞，台灣高鐵將再增發員工績效獎金，預計明日撥入帳戶，平均每位員工可領約1個月薪水，不失為在通膨壓力下的小確幸。

台灣高鐵2021年度營收為302.3億元，稅前淨利為42.7億元，較2020年度分別衰退22.8％及21.3％。 不過台灣高鐵董事長江耀宗表示，確診數進入高原期，研判大眾運輸搭乘人流應已落底，預估第4季平均搭乘率有望回到疫情前的九成水準。

台灣高鐵發出員工通告，表示去年營運仍受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影

加上本土疫情升溫，對高鐵營運考驗更加嚴峻衝擊甚於前年。

台灣高鐵指出，雖受疫情衝撃，公司仍積極配合政府防疫政策，員工更是堅守崗位落實執行防疫工作，戮力達成公司交付使命，肯定員工的努力與貢獻由董事長提案爭取並經董事會同意發放績效(激勵)獎金，是除「員工酬勞」外再提撥獎金預算。

面對下半年，江耀宗認為，將力行開源節流、精進各項營運與服務措施，強化公司體質，預料疫情影響最壞狀況已過，下半年運量可望逐步回升，也將根據政府政策推出相關旅運振興方案。

展望後市，由於國內疫情管制趨向逐步正常化，且7月中旬國旅補助開跑，刺激出遊意願，以及商務客來台檢疫鬆綁，樂觀預料下半年運量可望逐步回升。

台灣高鐵今年股東會通過配息0.758元，現金配發率達118.44％，將於7月6日除息，換句話說，7月5日為參與除息的最後交易日，預定現金股息發放日8月10日。