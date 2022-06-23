中捷綠線通車營運1周年，22日市府邀集專家、學者，完成首次年度定期檢查作業。（交通局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中捷運綠線去年4月25日通車營運，定檢小組召集人、交通局長葉昭甫23日表示，22日首次完成年度定期檢查作業已經順利完成，市府邀集專家、學者，共同為台中捷運經營與安全把關。

中捷綠線營運考驗重重，前年底通車前夕試營運即遭遇斷軸事件，幾經檢修安全測試，延遲至去年4月底才正式通車，隨即面臨新冠疫情衝擊旅客運量，波折不斷；但多數搭乘旅客、市民，對於中捷便捷舒適，仍持正面肯定，期待早日建置城市捷運路網。

葉昭甫表示，通車一年來，市府與捷運公司競競業業努力，首年乘客滿意度高達9成，要感謝市民支持台中捷運系統；藉由專家、學者提供不同面向的專業建言，以期讓台中捷運公司的營運更為安全、服務更為精進。

葉昭甫指出，這次參與定檢的委員共提出25項建議事項及8項優良嘉許事項，建議事項包含積極辦理沿線大型活動以增加運量、在空間使用許可下評估增設哺集乳室的可行性、捷運墩柱維護可適當評估增加更主動示警機制、彎道降噪建議可參酌其他軌道路線的路徑繼續精進等。

另外，優良嘉許事項，包含大慶站和台鐵轉乘指標清楚，並提供旅客借道穿越捷運車站時，有5分鐘進出站不扣款的貼心設計；車站應變設備與器材皆有定期檢點及妥善管理等。

葉昭甫說，市府持續與中捷司攜手提升營運服務品質，以打造「交通任意門」為目標，期透過捷運綠線串連iBike、雙十公車、電動公車，打造有特色、節能減碳的友善城市交通。

未來，交通局也將推出交通行動服務(MaaS)，可整合捷運與公車，結合資通訊科技、個人化載具為多元運具整合系統，提供購票、線上支付票證使用，將公共運輸整合至單一服務平台，打造以人為本的公共運輸服務。