苗栗縣政府在考量許多家長反應恢復實體教學需求下，苗栗縣長徐耀昌召集教育處等開會商議後，9日下午宣布全縣高中、國中、國小及公立幼兒園，自6月13日起恢復實體課程，國三維持得實施線上遠距教學至畢業典禮前一天，私立幼兒園、補習班、課照中心、安親班等得參考恢復實體課程。

徐耀昌表示，守護孩子們的健康，是首要任務，面對疫情發展，為有效控制防止蔓延，縣府積極規劃提高幼童疫苗施打率，入校施打BNT疫苗作業，自6月1日起陸續安排學生到校集中施打，6月10日已完成國小及滿5歲幼童疫苗施打作業，此外，學童自5月25日起也可至各別醫療院所施打。

截至6月8日，校園確診人數已降為110人，5至11歲第1劑疫苗接種率已近80.1％，12至17歲國、高中生第2劑接種率，已達92.6％，並將於6月30日前完成第3劑校園接種，考量以上情況，自6月13日起恢復各級學校實體課程。

教育處指出，恢復實體課程後，學校所屬人員若因疫情影響，教職員工應依教育部5月30日「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情調整授課方式實施標準」辦理差勤事宜，若家長擔心疫情，也可為孩子請防疫假，各校將從寬認定核以防疫假，不列入出缺席紀錄，亦請學校應充分告知家長恢復實體課程期間學校重要行事及學生相關權益。

教育處並再次提醒家長，若孩子快篩陽性或PCR確診，以及同住家人確診進行0＋7自主防疫期間等情況時，仍禁止到校，國中、小畢業典禮辦理方式依照學校規劃可採實體、線上或混成方式辦理。

有關國中應屆畢業生升學部分，教育處表示，6月10日國中教育會考成績單，由各國中依規定時間派員至國立竹北高中領取，學生後續志願選填作業，應依照學校規劃期程辦理，請家長務必督導及配合。111學年度各項招生作業，依照教育部函示彈性採行線上、傳真、郵寄、電話或至現場等方式辦理，教育處也特別提醒請學生及家長，務必注意各入學委員會及各國中網站公告，升學相關問題可洽各學校承辦處室。