疫情嚴峻，有不少學生確診，未能參加111年國中教育會考的學生，4、5日兩天進行補考，新竹縣主辦竹苗考區試場，首日參加補考學生共229人，有27人缺考。

縣府教育局指出，今年受疫情影響參加補考的人數已創歷年新高，因依據111年國中教育會考因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情應變事宜，確診者於5月20日以前尚未解除隔離的考生，及考前或考試當天快篩陽性經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果的考生，不得參加5月的正式考試，改為參加4、5日2天的補考。

竹苗區參加補考的學生人數共229人，其中新竹縣105人、新竹市76人、苗栗縣48人。新竹縣、市考生皆在竹北高中考場應試，苗栗縣考生則在竹南高中考場應試。上午考試結束，竹北高中考場16人缺考、竹南高中考場11人缺考。

補考生若有正式考試部分科目成績，又參加補考，可自由選擇參加與否，未來成績則會擇優計算。因疫情參加補考的學生，在選填志願進入各高中免試入學管道時，如分發的校科未招滿，以內含名額錄取。如分發的校科已招滿，其達志願校科的「錄取標準」，則以外加增額錄取。

教育局指出，各入學管道辦理報名、報到、報到後聲明放棄錄取資格等相關作業事宜，比照110學年度因應疫情辦理原則，採線上、傳真、郵寄、電話及現場等彈性處理方式。

縣長楊文科感謝考場學校、試務工作人員、監試人員及各校考生服務隊，在端午佳節連假這兩天休假，為整體試務圓滿順利付出辛勞！