國中教育會考補考今(4)日舉行，全國共計有4301名考生參加考試，整體試場情況良好，且各科到考率皆超過9成。

教育部表示，今日考科依序為上午社會科、數學科，下午國文科與寫作測驗，應參與本次考試考生計4301名，分布於24考場學校、159間試場。

教育部指出，補考相關防疫措施均比照正式考試，考生進入考場皆需量測體溫，並全程佩戴口罩應試。另，今日也啟用1間備用試場，試務人員持續注意該考生身體狀況，並提供必要協助。

至於今日各科缺考人數及到考率方面，教育部說明，社會329人、92.35％；數學326人，92.42 ％；國文337人，92. 16 ％；寫作測驗344人，92.00 ％。整體應試秩序良好。

全國試務會提到，考試期間，各考場洗手台及廁所皆於每節考試結束前消毒一次，並增加設置酒精及乾洗手等防疫物資及定點數量，以維持手部清潔。

全國試務會強調，今天考試結束後，各考場將再次進行消毒作業，請考生安心應試。明天將進行自然科及英語科（閱讀、聽力）考試，提醒考生即早出門。