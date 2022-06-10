國中教育會考成績揭曉，南投縣今年5A成績學生達200人，較去年增加8％，中興國中54人、草屯國中30人、延和國中14人、南投國中11人、大成國中10人；只有2班畢業生的國姓國中6人5A，創下歷年最佳紀錄。

草屯國中校長黃美玲表示，5A成績增加是因為導師循循善誘，不斷扶持鼓勵，在穩定中進步才有好成績；延和國中校長鄭俊楠說，老師定期分析學生進步的可能性，拔尖扶弱，才有如此佳績。

因少子化衝擊，國姓國中畢業生從往年1屆4班，至今減為2班畢業生，卻創下6人5A的歷屆最佳成績；獲得5A佳績的學生表示，會考有大量的文字敘述，需養成靜心閱讀的好習慣，學習抓題幹的答題技巧，跟著老師安排的進度踏實完成，上課除了和老師互動，私下有個別的問題，也一定要馬上發問釐清觀念，有事半功倍的效果。

中寮國中及爽文國中，也各有2名5A學生，中寮國中校長簡靜儀表示，2位5A學生都沒有參加校外補習，只參加學校的課業輔導及晚自習，顯示老師的用心及教學成效。

減C也有成果，今年信義國中、社寮國中、瑞竹國中及瑞峰國中都是零5C，其中，信義國中已經連續4年達到零5C目標，今年5B學生有8名，比去年增加1倍。

縣長林明溱表示，因為校長認真辦學，老師全心全意陪伴學生，才能激發出學生的潛力，達成增A減C的目標，成果得來不易，值得嘉勉，縣府也會持續挹注資源於學力提升計畫及獎勵，希望全縣教育人員都能齊心協力，協助學生獲得好成績。