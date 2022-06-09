北中南陸續創下疫情高峰，民眾關切國家考試是否舉行？考試院今天表示，6月11日至12日即將在台北、台中、高雄3考區舉行的大地工程技師丶地政士丶保險經紀人等專技考試照常舉行，並提醒考生在考試期間遵守各項防疫措施，若有各種限制不得外出的情形切勿進入試區應試。

111年專技人員大地工程技師（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師、消防設備人員、地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人等考試，將於本周六及周日登場。

考選部表示，此次考試計設13類科，涵蓋工程、海事、食安、消防、不動產、報關及保險等領域，都與公共利益及人民生命、財產安全密切相關，對於甄補各行業所需人力也極為重要。雖然在疫情期間，但各考區市政府及相關學校全力協助，提供場地並動員人力、物力，使考試得以如期舉行。

為因應中央流行疫情指揮中心更新COVID-19疫情各種管制身分類型及防疫規定，考選部日前已編製「國家考試防疫措施應考人、陪考人應配合事項」公布在官網，呼籲考生及陪考人配合遵守。

考選部也提醒考生注意下列應試重點：

一、考試通知書在國家考試網路報名資訊系統「考試通知書下載」項目開放下載，考生下載列印考試通知書時，請一併列印及填寫應考人健康關懷表。另可於該系統「試區查詢」項目，查詢座號、應試試區、試場及試區試場平面圖等相關資訊。

二、鼓勵考分流進入考場，考試開始前2小時即可開始進入考場，勿集中於接近考試開始時間，考試當日進入試區時應戴口罩及配合量測體溫，並出示考試通知書、健康關懷表及本人身分證件。如果有身體不適等情況，應在試區門口據實告知工作人員，以便判斷是否安排區隔應試。進入應試的試場後，監場人員將逐一收繳健康關懷表。

三、考試中不得隨身攜帶、配戴或使用行動電話、電子穿戴式裝置或其他具有資訊傳輸、感應、拍攝或記錄功能之器具、設備，並不得置放於試場座位四周，其關機者亦同，違者依試場規則規定予以扣分。

四、試場冷氣開放時，窗戶或前後門適當開啟，以保持室內通風；考試用試場以外其他空間不供應冷氣；試場冷氣溫度原則上設定於26~28℃，考生可視個人需求自行攜帶保暖衣物、帽子，並遵照監場人員指示接受查驗。

考選部呼籲，面對目前疫情發展，在專心準備應試之餘，務請強化自身免疫力，做好個人防護及配合相關防疫措施，並基於「照顧自己、尊重他人」的共好思維，發揮自律精神及同理心，若有各種限制不得外出的情形切勿進入試區應試；如為衛生主管機關規定受防疫管制的考生，應主動提前通知考選部，以共同維護參與考試人員的健康與安全。