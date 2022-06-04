國中教育會考今明兩天進行補考，新北考區在會考期間屬於確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果的考生共1038人，新北考區設有新北高中及清水高中2個考場，共44間試場，今天整體到考率約92％，有81人缺考。

教育局表示，依據中央規定補行考試考生比照正式考試一般考生，每間試場為36名考生。在備用考場部分，今天現場並無發燒或有呼吸道疾病考生應考需啟用，另有1名大陸考場轉至本考區居檢考生而啟用1間備用試場。補考除比照正式考試防疫措施，考生全程戴口罩，除特殊考生外不開放家長陪同，考場也加強防疫物資準備，提供試務人員防護面罩及考生中午用餐使用隔板，並增置消毒據點，加強考生手部消毒使用，試場內前後窗戶各開啟5到10公分加強通風。

教育局表示，補考的試題難易度及鑑別度與正式考試試題相當，考生可就未應試考試科目進行補考，或是參與6月4日及5日兩天考試中，重複應試的考試科目成績將以擇優方式進行計算。參與補考考生於入學時採外加名額方式，不影響其他考生權益。

今考試過程大致順利，新北考區並無重大違規事件，倘有違規事件將由監考人員登記違規考生准考證號碼及違規情形，將由新北考區試務工作協調會審議，視其情節依違反試場規則之規定處理。

教育局長張明文表示，因應疫情已請考場學校規畫考試結束後家長接送與考生人流分流動線，提醒考生考試結束立刻回家避免出入人潮擁擠地方，並隨時關注身體健康狀況。明天是會考補考最後一天，將進行自然、英語（閱讀）及英語（聽力）3科測驗；第1節於8時20分開始，全部考試於中午12時30分結束。