君毅中學國中部學生會考成績5A10＋作文五級分的同學。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

公館國中學生溫容賢拿下5A10＋滿級分。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

2022年國中會考成績10日上午放榜，苗栗縣參加竹苗考區的應屆考生共有4677人，其中有5名同學獲得5A10＋作文滿級分榜首殊榮，其中，竹南鎮君毅中學國中部的連侑軒，考出5A10＋作文滿級分，榮登苗栗縣榜首。公館國中學生溫容賢，每天5點半起床自獅潭鄉搭公車赴公館念書，下課後自行留校晚自習，從未上過補習班，這次會考同樣榮登5A10＋滿級分，努力向學讓師長肯定。

縣府教育處指出，除了當天應考的考生以外，另有因確診居家照護參加補考的考生，成績單將延至6月15日開放網路查詢，17日寄發成績單。

這次國中會考成績10日放榜，苗栗縣報考竹苗考區學生共有4677人，有5人考出5A10＋作文滿級分，獲得榜首殊榮，其中竹南君毅中學國中部學生連侑軒曾，在8年級時以苗栗縣科展第1名參加全國賽，海洋教育新詩創作拿下特優、IMC數學競賽貳等獎…等。獲獎無數，

君毅中學國中部學生會考成績5A10＋作文五級分的還有4位，創校史最佳紀錄，分別是學生張紘源、 陳佑生、黃卉伶、羅立恩等，雖然因作文五級分飲恨未拿下榜首，但5A10＋積分滿分的佳績也實屬不易。

另外，公館國中學生温容賢來自獅潭鄉豐林國小，國中跨區就讀公館國中，為了就學，他每天5點半就要起床，趕搭6點20分的公車到校。到了九年級，學校有開設晚自習，溫容賢每天自行留校自習，都要很晚才能回到家，溫容賢從未補習，都是跟著學校規劃走，自身奮發圖強，再加上父母的支持，拿下5A10＋滿級分，在苗栗偏鄉教育體系下，這種表現實屬難能可貴。

苑裡高中國中部則有6人成績達到5A，其中，王品硯達5A9＋寫作六級分、劉定綸達5A9＋寫作五級分，徐筠婷5A7＋寫作五級分，鄭心幃5A5＋寫作五級分，陳辛鈞5A5＋寫作四級分，黃文鈿5A3＋寫作四級分，國文寫作獲得六級分佳績的王品硯，曾獲得苗栗縣文狀元選拔競賽秀才。