大學申請入學統一分發結果15日公布，計5萬767人獲分發，報名分發率為57.62％。然而今年各校共計有1萬294個缺額，較1去年增加4029個，是4年來最高，台、成、清、陽明交大、政大及醫學系等頂大都有大量缺額，歷年罕見，缺額率在10％至22％間。

大學甄選入學委員會表示，今年申請入學總報名人數8萬1350人，較110學年減少4072人，而申請入學招生名額5萬5810人比110學年增加269個名額。大學甄選入學委員會副總幹事黃仁竑表示，今年獲分發人數4萬6875人（含原住民、離島、願景計畫外加名額，但不含以防疫外加名額獲分發之人數），報名分發率為57.62％，較110學年59.43％，減少1.81個百分點。另外，今年經校系以防疫外加名額錄取並獲分發的個案考生計有1023人，分發至61所大學。

黃仁竑說，今年招生名額數增加269個，但總報名人數減少4萬72人，且受疫情影響有1023人改以防疫外加名額分發，因此招生缺額數大增。根據統計，今年缺額率超過50％有3校，分別是台灣首府大學100％、明道大學64.71％、華梵大學59.85％，其中台首大原要招24個學生，但1個都沒招到，相當慘。

少子化讓頂大也產生大量缺額，其中成大缺額率最高，有298個缺額、缺額率22.51％，龍頭台大也有176個缺額、缺額率10.06％。此外，過去搶破頭的醫學系，也有缺額。今年各大學醫學系申請入學共要招604人，但最後僅招到487人，缺額117人，其中台大醫學系缺2個、成大醫學系缺6個、北醫大醫學系缺16個等；醫學系公費生要招65人，最後僅招到50人，缺額15人。