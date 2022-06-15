來自偏鄉的葉致宏錄取自己理想中的陽交大電資系，嘉義高中校長陳元泰（左）嘉勉。（廖素慧攝）

嘉義女中學生申請入學錄取各大學，表現不俗。（嘉女提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義高中申請入學有219人錄取國立大學，約是6成，其中吳惠雯上榜台大醫科，未來想當「被信賴的醫師」，來自偏鄉的葉致宏錄取陽明交通大學電機資訊系，想運用資訊能力翻轉自己的人生；嘉義女中271人錄取各公私立大學，約是6成。

張惠雯說，念國中就立定志向讀醫科，自己的就醫經驗讓她想成為「被病人依賴信任的醫師」，學測前課後會留校自修，考滿級分比模擬考成績好，讓她能錄取台大醫科，有驚喜。

錄取台北醫學大學醫科的黃鈵棋說，台北醫大與清大電機系有合作，能用於發展AI醫療、長照，是他理想中的校系。

葉致宏的母親是新住民，他鹿草國中畢業，考上嘉中的暑假受到激勵，啟發他寫程式的熱情，屢屢參加程式競賽累積豐厚的學習歷程，並架設「ZRN CODE」網站發表400多篇程式相關文章，有4.5萬人次瀏覽，他說，用1台電腦或手機就可以寫程式，用小小資源就有翻轉自己人生的可能。

嘉中校長陳泰元表示，嘉中今年申請入學有363人錄取，219人約6成上國立大學，選擇電機資訊相關的IT產業科系也愈來愈多人，嘉中有豐富的校友獎學金補助，能讓偏鄉或弱勢學生專心求學，用學識找出更好的未來。

嘉女表示，該校入學申請有271人、近6成錄取各公私立大學，包括台大10人、政大3人、成大3人、清大5人、陽交大8人等，錄取的校系多元，今年是新課綱第1屆，學校安排大學教授協助面試演練16場次、校內教師協助面試個別模擬171場次、團體模擬34場次，全力助攻學生錄取理想的校系。