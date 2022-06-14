金寶(2312)5月營收142.74億元，月增9%，年增47%，創今年單月新高。金寶已切入SpaceX供應鏈，負責生產發射以及接收器當中的主板，後續隨SpaceX商轉加速，以及各大廠競相布局LEO（低軌衛星），金寶有望受惠。

研調機構指出，2022年美國、中國、英國等國積極推動低軌衛星（LEO）部署進度，成長動能來自於國際電信聯盟（International Telecommunications Union, ITU）對軌道、頻譜規範與全球頻寬需求大幅攀升，加上衛星網路（Satellite Internet）視為偏鄉、農村與海空移動載具等主要通訊解決方案，透過衛星通訊技術與地面網路結合，發展混合式網路（Hybrid Network），以提高頻寬、覆蓋率。TrendForce預估至2023年全球衛星產業產值可達3083億美元，年成長為4.5%。

金寶有逾6成營收為網通以及儲存設備相關，近年切入華為4G/5G基地台設備供應鏈，開始在網通領域建立根基，而近年再切入SpaceX星鏈計畫，負責生產發射以及接收器當中的主板。目前低軌衛星在軍事和國防應用非常成熟，在商業和民用方面仍處於早期發展階段，隨著衛星小型化及有效載荷系統不斷進步，近期太空市場正快速朝向商業化發展，包括SpaceX、OneWeb、Telesat、Viasat、Amazon等大廠積極布局LEO，金寶可望在新趨勢中受惠。