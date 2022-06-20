大陸股市20日開盤個別發展，漲跌互見。
上證指數開盤報3,315點，跌1點或0.03％；截至10點15分，報3,303.01點，跌13.78點，跌幅0.42％。
深成指開盤報12,405點，升73點或0.6％；現報12,445.48點，漲114.34點，漲幅0.93％。
滬深300指數開盤報4,322點，升13點或0.32％；現報4,308.58點，跌0.46點，跌幅0.01％。
創業板指數開盤報2,672點，升15點或0.59％；現報2,706.15點，漲48.94點，漲幅1.84％。
概念股方面，寧德時代概念股持續拉升，科達製造、奧特佳、華達科技、松芝股份、長園集團漲停，中材科技、諾力股份、中一科技等跟漲。
另外，儲能板塊持續拉升，綠能慧充、寶馨科技、同力日升、協鑫集成等超10股漲停，上能電氣、錦浪科技、博力威等股漲超10％。
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