中租控股致力人才培育與發展,以「關鍵人才計畫」,第四度獲得美國人才發展協會(ATD)卓越實踐獎。中租控股表示,人才發展是中租成立45年的DNA,更是中租具備競爭力,以及國際化的核心關鍵。

「關鍵人才計畫」特色,是公司公告遴選標準,開放同仁自主報名申請加入。計畫分為國內與海外組,由員工自己掌握機會,創造職涯舞台。近年多位關鍵人才計畫成員,已完成派外工作,或是在國內晉升為管理職。

ATD是全球人才發展領域極具代表性的專業協會,設立的獎項也被視為人才發展的最高殊榮,申請參與評選的企業來自全世界。中租控股2013年「業審雙修計畫」、2015年「部門自辦訓練計畫」,與2019年「亞太MA計畫」,均獲得ATD獎項肯定。

「業審雙修計畫」,培養員工同時具備中租的兩大核心能力,業務主動推廣能力與審查風險控管能力;「部門自辦訓練計畫」,授權單位規畫與執行個別訓練,提供各據點員工學習產業、細產業等特定專業知識,並搭配總部舉辦的通用性訓練活動,產生互補加成效果;「亞太MA計畫」,召募與培訓優質人力,以儲備未來國際工作人才,協助組織擴展海外市場。

中租控股重視ESG與回饋社會,今年與中央大學人力資源管理研究所合作,提供「業審雙修計畫」、「部門自辦訓練計畫」、「亞太MA計畫」與「關鍵人才計畫」等四項,獲得ATD獎項的人才發展計畫,做為組織行為學課程的期末研討個案,也協助為台灣培育更多人力資源管理的專業人才。

中租控股強調,人才發展是企業永續經營的重要議題,持續投入資源,培育員工成長,並積極選派主管赴海外學習,以提升經營管理能力。

合作學校為美國紐約大學史登商學院(New York University Stern School of Business)商業分析碩士在職班(Master of Science in Business Analytics),派赴東協市場的柬埔寨新任總經理,即是首位完成學位的主管。

今年再新增亞洲知名學府,泰國亞洲理工學院(Asian Institute of Technology),也將選派東協在地的關鍵人才在職進修,亦展現企業對東協市場與人才長期耕耘的承諾。