教育部表示，111年度「新住民子女教育資訊網2.0」正式啟用，採單一帳號登入同步執行多重身分業務。同時，新住民語文開課也可從線上填報選課調查資料、建置學生名單、語文級別評估、教材配送、開班及經費申請等優化為一站式流程，更方便使用。

教育部說明，「新住民子女教育資訊網2.0」內容多元豐富，納入新住民語文教育相關計畫，例如：教學支援人員培訓、新民資源中心、樂學計畫、遠距教學、課綱資源、教材試教、教支職前、職場體驗、職業技能精進、跨國銜轉、教育實施、競賽活動及國際交流等。

並依功能區分為最新消息、研習活動、競賽活動、級別評估、語文教材、操作手冊、文件下載、電子報、活動花絮等；依不同業務區分具有不同的系統功能，例如：計畫管理、計畫申請、計畫審查、辦理研習、發布消息、花絮管理、文件管理等。

此外，為符合「國家資通安全管理法」，111年度「新住民子女教育資訊網2.0」也同步導入資通安全管理機制，以符合資安驗證標準與國家法規法令要求。

教育部指出，「新住民子女教育資訊網20」將串接年度開課資料與學生學習及教師教學資料、教學指導教師線上填寫該班級觀課表、成就數位化完整記錄學生修讀新住民語文課程與學習回饋等多元學習歷程，透過循證導向數據與政策分析，掌握與預測全國新住民語修習狀況，進而完善新住民語文課程政策。