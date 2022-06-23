新北市政府辦理雙溪都市計畫第二次通盤檢討，計畫面積138.5245公頃，將利用公有土地0.5408公頃劃設一處「水資源回收中心用地」，並補充綠地用地0.1214公頃，願景是將雙溪打造為水岸低碳小城，計畫17日經新北市都市計畫委員會審議通過，全案預計7月提送內政部審議。

新北市城鄉局表示，雙溪都市計畫區位於新北市東北角的雙溪區東側偏北位置，計畫範圍以雙溪區公所所在地之鄉街為中心，包括雙溪里及共和、魚行、新基、牡丹、平林里等部分地區，計畫面積為138.5245公頃。

此次通盤檢討就都市計畫整體規劃、既有發展現況等內容予以檢討，除辦理計畫圖重製，以提高準確性並減少執行疑義及反應發展現況，另為建立計畫管制層次與提高行政效率，併同辦理主要計畫、細部計畫內容拆離作業外。

主要議題包括依據2020年公告的「雙溪水道治理計畫及用地範圍線（第一次修正）」調整雙溪水系主流的河川區範圍，並利用公有土地0.5408公頃劃設一處「水資源回收中心用地」，並補充綠地用地0.1214公頃，以提昇環境品質並作為綠化與緩衝空間。

發展構想是將雙溪發展成水岸低碳小城，空間規劃有花田營造區、山林景觀區、文化故事區以及低碳車站廣場等。

而為解決都市計畫公共設施保留地長期未取得的問題，解編1處無使用需求且坡度較陡的墓地用地2.0202公頃為保護區，以保障民眾權益還地於民；配合既成道路及現有巷道檢討原則變更雙柑公路東段、內挖路為計畫道路，以建構完整道路系統；檢討調整土地使用分區管制要點，以落實計畫管制與執行。