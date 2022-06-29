知名國片電影「叱吒風雲」，部分片段在嶺東科大即時合成特效攝影棚拍攝。(校方提供)

配合「中台灣影視基地」發展，且有感於自媒體、元宇宙、WEB 3.0、NFT、虛擬角色與虛擬實境VR、AR、MR等相關概念產業崛起，嶺東科技大學斥資千萬元，建置領先台灣影視產業拍攝等級的「即時合成特效攝影棚」，以專業師資及先進設備，盼積極培育產業所需的相關人才。

校方表示，面對傳統產業紛紛轉型，數位內容與影像人才需求與日俱增，數位媒體設計系針對數位影像科技發展規畫「動態影音設計」、「感知互動設計」兩大課程主軸，透過與業界產學合作，培育新一代技術人才；在硬體設備方面，學校也斥資千萬，建置媲美好萊塢電影等級拍攝的「即時合成特效攝影棚」。

校方強調，「即時合成特效攝影棚」是全台大專院校唯一一座，其啟用後除可協助師生完成更多創意設計作品，也吸引許多專業影視劇組洽談合作，開啟多項產學合作契機；此外，隨著互聯網與5G應用技術逐漸發展，數媒系運用專業技術與設備協助直播媽祖遶境活動，讓信眾透過線上參與盛事。

嶺東科大副校長兼設計學院院長嚴貞說，學校倡導跨領域合作，未來將持續整合數位媒體設計、視覺傳達設計與服飾設計、時尚經營等各領域專業，透過串接虛實與新舊技術所累積的研發能量，提升跨領域人才實力。