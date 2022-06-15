台東縣府15日舉行海端國小教師宿舍工程動土典禮。（蔡旻妤攝）

台東縣府15日舉行海端國小教師宿舍工程動土典禮。（蔡旻妤攝）

台東縣海端國小教師宿舍建物老舊，影響教師住宿品質及安全，台東縣府15日舉行海端國小教師宿舍工程動土典禮，期盼提供安心、安全、安穩的居住環境。台東縣長饒慶鈴表示，3年多來全縣已有5間教師宿舍進行興建，期盼提供安心、安全、安穩的居住環境給教師，以降低流動率，解決偏鄉師資問題及困境。

海端國小教師宿舍使用已逾40年，建物老舊、水電管線維修不易、室內採光不佳、嚴重壁癌恐影響居住教師的健康，且個人房間大小僅2坪半，宿舍格局不符目前教師使用，影響住宿教師安全、健康與便利。為解決偏鄉服務教師的居住問題，縣府積極爭取經費投入宿舍拆除重建工程。

「希望留住偏鄉每1位具有熱忱的優秀教師」饒慶鈴說，縣府持續關注偏鄉教育發展，其中在教育施政中，首要就是打造師生安心安全的學習環境，3年多來共核定53校、1億7千萬元辦理宿舍興建、修繕工程及購置相關設備，海端國小是第5所興建的教師宿舍。

教育處說明，海端國小教職員宿舍將打造一層樓斜屋頂式建築，面積約300平方公尺，共有10間教職員房間，其中1間提供無障礙環境。除有交誼廳等公共空間，每間房間皆有6坪多的空間供教師個人使用，後方有小庭院可引入自然光源外，更有綠籬增添生活綠意。

海端國小教職員宿舍自2020年開始進行規劃設計，經過層層審查，在縣府團隊與設計單位努力下，去年底取得建照；而在工程招標過程中，因近2年營建工料、工資上漲等因素，最終在今年4月第4次招標順利決標，工期為150個日曆天，將於11月底前完成主體建築，預計今年底完工啟用，讓教師能順利入住、安心教學。