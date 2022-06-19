北巿大橋國小整排校樹遭「斷頭」。（陳怡君提供／楊亞璇台北傳真）

台北市大橋國小正在進行圍牆整修工程，但北市議員陳怡君今質疑，施工廠商疑便宜行事，索性將整排校樹一路齊線鋸到底，整排校樹慘遭「斷頭」，讓不少路過民眾傻眼，要求市府向廠商究責。北市公園處回應，將發文教育局提醒須按規範訂定契約施工，若廠商違規可依契約罰處。

陳怡君說，大橋國小正在進行校園西側及北側圍牆整修工程，施工廠商為了便宜行事，索性將整排校樹一路齊線鋸到底，讓不少路過民眾大呼傻眼，感嘆表示「百年樹人」原本是一句教育界的美詞，然而現在似乎改為「百年樹忍」更貼切。

陳怡君痛批，市府相關單位毫無盡到監管責任，讓校園環境綠美化變成殘枝斷木，樹木若要長回來恐怕得再等上十幾年，嚴重破壞校園環境，且成為莘莘學子護樹愛地球的不良示範，要求相關單位應該追究施工廠商的責任跟疏失。

陳怡君說，大橋國小於本月6日進行「校園西側及北側圍牆整修工程」，結果校樹遭殃被齊線斷頭，亂鋸樹木的行為已經違反《台北市樹木修剪作業規範》，要求工務局協助校方查察廠商的相關疏失及責任歸屬，未來若再有相關施工情事，應該事前做預防及溝通，以免破壞自然環境且又擾民。

公園處表示，已將「台北市樹木修剪作業規範」及「台北市樹木移植作業規範」納入市府採購契約範本，各單位有關修樹工程均須依規範施工。

針對大橋國小修樹案，公園處指出，將再發文教育局提醒須按規範訂定契約施工，若廠商未依工程契約規定施作，可依契約規定罰處，公園處亦會提供具經驗之合作專家學者資訊給教育局，未來學校等單位在修樹工程前可諮詢專家學者意見，獲得專業協助。