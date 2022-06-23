台北市長柯文哲日前拋出興建「金廈大橋」引發議論，台北市府發言人陳智菡說，蔡英文總統在2015年輔選參選立委的陳滄江，也認同其提出興建金廈大橋的政見。對此，民進黨立院黨團副幹事長黃世杰今（23日）批評，柯市長隨興演出，發言人就要忙著幫忙擦屁股，到處搜尋網路新聞斷章取義，這是非常無稽的。

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，媒體關注「金廈大橋」議題。黃世杰表示，柯市長隨興演出，民眾黨發言人就要忙著幫忙擦屁股，到處搜尋網路新聞斷章取義，這是非常無稽的。兩岸關係非常嚴肅是國際、國安議題，不可能有總統候選人提出相關政見後，沒有成為國際新聞，顯然就非事實。

此外，2016年1月陳建仁當時受訪表示「跨海大橋牽涉的是兩岸的議題，而兩岸任何問題，應該要在穩定、堅固的交流基礎下，再來談兩岸未來交流合作。」這是民進黨政府對於兩岸的議題，都是秉持嚴肅、正面積極的態度，這是柯市長即興式的演出，不會隨之起舞，民眾也不會相信。