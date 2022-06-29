台北市長柯文哲日前拋出建金廈大橋的議題，引起各界議論紛紛。退役少將于北辰認為，金廈大橋如奈何橋一般，在戰略上絕不能建；不過資深媒體人黃暐瀚也指出，在戰略上不可能喝敵人的水，但現實是金門已經喝大陸泉州水4年了，若對方真的想攻金門，直接斷水或在水裡加料就好。

于北辰與黃暐瀚昨（28）日在Yahoo TV《鄉民大會》針對金廈大橋發表各自看法，于北辰認為一開始考慮要建金廈大橋，是希望廈門人來可以增加觀光收益，也可以增加兩邊的貿易順暢度，但若現在是要水、要電就沒有需要建橋。

于北辰指出，以軍事來說，若蓋金廈大橋金門就要撤軍，否則是否要到金廈大橋上與解放軍會哨，跟南北韓一樣中間畫一條線嗎？「我覺得金廈大橋不但不能建，而且誰說要建，要出來講清楚！」

黃暐瀚則表示，于北辰是以戰略上進行分析，但大部分金門人其實是支持蓋金廈大橋的。2018年前縣長陳福海卸任前，金門人開始喝泉州水，到現在已經喝了4年，若大陸真的打算攻擊，只要斷水或在水裡加料就好。

黃暐瀚表示，金門人需要的民生物資，包括水、電及倒垃圾等問題，台灣確實沒辦法幫忙。他說，現任總統蔡英文在2001年做了小三通，前總統馬英九則在2008年、2009年時做了大三通，金門人現在要的則是新三通，通水、通電、通橋，「這是金門人的想望」。