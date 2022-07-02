小朋友在敲敲打打中，宣告快樂暑假來到！（李金生攝）

楊鎮浯縣長也彩繪風獅爺，體驗創作的樂趣。（李金生攝）

小朋友玩變裝秀，穿著古裝穿越時空。（李金生攝）

古寧頭蚵田是海上一景，大人小孩體驗剖蚵的聚落生活日常。（李金生攝）

楊鎮浯縣長偕金寧鄉長楊忠俊、金湖鎮長陳文顧「玩槍」，展現歡愉童心的另一面。（李金生攝）

手作糕餅美食受到大小朋友歡迎。（李金生攝）

小朋友玩變裝秀，穿著古裝穿越時空。（李金生攝）

楊鎮浯縣長今天下午偕金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家及各觀光旅遊公協會、合作業者站台，宣布觀光處規畫的暑假觀光活動正式登場。（李金生攝）

「2022金門親子嘉年華」起跑，6大主打感官和生活體驗的系列主題活動，在整個熱情的暑假檔期，從城鎮景點到美麗海灘，讓你由早到晚在一路吃喝玩樂中，釋放清涼有勁、舒適爽心的夏日情懷。

楊鎮浯縣長今天下午偕金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家及各觀光旅遊公協會、合作業者站台，宣布觀光處規畫的各項觀光活動正式登場。

觀光處說明，六大系列活動包括：1. 金門夏日音樂季（7／26-7／28）─網羅重量級藝人和樂團表演，還有歡樂親子樂園，以及美食小吃，結合絕美海灘，滿足各種感官體驗。 2. 金門星光節（8／1-9／30）─展出充滿科幻感的星球謎航與侏儸紀恐龍等跨時空地景裝置藝術，讓遊客穿越星空銀河、蟲洞，進入時空旅程看見休羅紀中的霸王龍、迅猛龍、三角龍，感受不同以往的聲光震撼。3. 金門親子體驗遊（8／1-9／30）─適合大小朋友參與，多樣有趣，如千錘百鍊─敲敲打打體驗、DIY綁高粱掃帚、手作風獅爺紅龜粿、剖蚵＋DIY麵線、夜訪水獺生態、石頭蚵農體驗、彩繪風獅爺等多達45項小單元。 4. 陽翟看積木（8／1-9／30）─延續去年在金東電影院一起玩積木、看樂高電影、一起和樂高積木明星拍照的樂趣，今年積木從室內移到戶外，開來了積木小火車，給小朋友乘坐，欣賞創意積木展，還有超大型積木，讓大小朋友同享「零齡差」的積木之旅。 5.官澳野餐趣（8／5-8／7）─精選台灣特色美食餐車，以及金門在地美食，還有草地音樂會、互動表演，遊客可以坐在青草地上、大樹蔭下，輕吹微風，眺望藍天白雲，大口呼吸芬芳空氣，一邊享用美食，一邊觀賞互動表演，同時體驗有趣DIY，歡度悠閒時光。 6.后湖去野營（9月）─后湖海灘是遊客流連忘返的觀光聖地，白天精彩的水上活動過後，當夜幕慢慢拉下，浪漫星空緩緩登場，在這裡野營，可以躺在帳篷看星空尋找「夏季大三角」、目視壯觀銀河，聽浪濤聲到天明，直到被海浪聲、鳥鳴喚醒。

各項活動內容可上「金門親子嘉年華活動」官網或金門觀光旅遊網查詢。