金門縣政府秘書長陳祥麟 、教育處處長黃雅芬和金湖國小校長陳為信上午也到考場關心考生，替大家加油打氣。（金湖國小提供）

金門縣111學年度國民小學暨公立幼兒園教師聯合甄選，筆試今（1）日在金湖國小登場，共有530人報考，角逐43個正式教師缺額，競爭十分激烈。

這項考試吸引許多台灣準老師跨海參加，比率高達75.7％，上午到考率為72％。金門縣政府秘書長陳祥麟 、教育處處長黃雅芬和金湖國小校長陳為信上午也到考場關心考生，替大家加油打氣。

陳祥麟表示，教師甄選務必公平、公正、公開，為金門的教育扎根，選拔優秀的教師進入國小和幼兒園教學現場，必能帶動學生之學習動機及效能，期待這次的國小暨幼兒園教師甄選順利圓滿。

金湖國小表示，金門縣111學年度國民小學暨公立幼兒園教師聯合甄選，開缺名額包括：一般教師7位（133人報考）、英語專長6位（23人報考）、一般體育專長3位（20人報考）、桌球1位（1人報考）、視覺藝術專長3位（23人報考）、音樂專長1位（5人報考）、資訊科技專長2位（12人報考）、特殊教育身心障礙類2位（49人報考）、幼兒教育14位（238人報考）、學前階段特殊教育不分類身心障礙類4位（26人報考）。

縣府也說明，金門縣111學年度國民小學暨公立幼兒園教師聯合甄選，初試（筆試）日期為7月1日；複試資格審查7月2日下午；複試日期7月3日。