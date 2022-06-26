蔡其雍主委表示，未來將與大家一同扎實做好黨務工作，同時面對緊接而來的地方公職選舉，也將持續擴大地方連結，強化有感服務，讓鄉親看到民進黨對於金門奉獻的決心。（民進黨提供）

民進黨金門縣黨部完成第12屆黨職幹部改選工作。（民進黨提供）

民進黨金門縣黨部今（26）日召開黨員代表大會，改選第12屆執行委員及評議委員，並聘任金門縣青年公共事務協會（小島青年）現任理事長，年僅24歲的李皓倫擔任執行長。

金門縣黨部主委蔡其雍介紹，李皓倫目前為台灣大學國發所、金門大學國際系碩士班雙校研究生，熟稔兩岸關係政策，亦有青年組織經驗，他也寫下民進黨創黨以來，最年輕地方黨部執行長的紀錄。

民進黨各縣市黨部今日進行執評委改選，金門縣執委應選8席，共12人登記參選，評委應選5席，共7人登記參選，完成改選後由評委互選出張君玉擔任評委會召集人。

第12屆金門縣黨部黨職幹部名單如下：執委會：主任委員：蔡其雍，執行委員：洪伯炫、盧志水、汪松虎、吳美瑩、薛祖堯、曾育淵、賴沛晴、范氏暹。評委會：召集人：張君玉，評議委員：楊上德、莊尚為、吳美儀、盧禮勤。

蔡其雍表示，未來將與大家一同扎實做好黨務工作，同時面對緊接而來的地方公職選舉，也將持續擴大地方連結，強化有感服務，讓鄉親看到民進黨對於金門奉獻的決心。