今年暑假最令人期待的「大港青年城市挑戰賽」將於七月正式登場！邀集傳統行業、創新科技相關行業及在地景點共25處，分為十大主題及超過30個不同類型的任務。青年三人組隊完成10個任務，並拍攝剪輯成影片上傳，就有機會獲得總價值10萬元的獎勵。即日起報名至7月10日止，任務執行期間7月24日至8月28日，歡迎組隊參賽，透過高雄多元的產業環境，創造自己的未來競爭力！

高雄市青年局長張以理表示，邁入第三屆的「大港青年城市挑戰賽」，今年以主題「發現高雄新活力，Young Young都有你」為號召，並分為悠遊高雄So Easy、高雄風景萬萬種與暢游汪洋大港等十大主題。任務體驗加入更多元有趣的產業別，如公共運輸的輕軌、捷運與YouBike微笑單車；景點型體驗則加入駁二藝術特區、左營眷村與逍遙園等；國際產業推出世界一流的二極體供應商智威科技、世界級客製化遊艇專家嘉信遊艇公司等，豐富青年站在巨人肩上看世界的國際視野。並在蓮池潭舉行特別任務：團隊SUP立式划槳競賽，參賽者需組隊參與，體現團隊精神，在美好年華中揮灑汗水！

比賽隊伍每隊3人，每隊至少2人應為設籍或就讀於本市高中職或大專院校在學學生；每隊需完成10個任務，並拍攝剪輯出4分鐘的影片。第一名可獲得1.5萬元獎金和Insta360 ONE RS 4K廣角鏡頭套裝獎品。並加碼網路人氣票選，讓更多人透過青年們的鏡頭認識高雄、感受高雄在地產業的特性！