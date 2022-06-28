可望被徵召參選花蓮縣長的總統府發言人Kolas Yotaka28日舉行《愛是一條線》新書發表會，會中Kolas Yotaka與來賓分享寫作歷程，以及對父親的深深思念。（范揚光攝）

Kolas Yotaka新書「愛是一條線」惹哭賴清德（本報資料照）

總統府發言人Kolas Yotaka今天下午舉行「愛是一條線」新書發表會，分享她面對父親生病與死亡的過程。昨天才手術出院的副總統賴清德也上台為該書宣傳，提到自己母親面臨喪偶的悲痛時一度哽咽難以言語，場面相當感人。

Kolas的父親Yotaka去年10月30日過世，她在父親過世不久即接獲要陪同賴清德在今年初出訪宏都拉斯，參加該國新任總統卡蕬楚的任務的訊息，回國後因防疫被隔離14天。

Kolas就利用這段隔離期，將淚水化成文字，寫成這本講親情、認同、與土地，「想寫給全天下的兒子與女兒看的書」，書中紀錄了Kolas身為原住民的成長與學習愛人的過程，也把她父親生前所做的15首歌收錄其中。

天下文化社長林天來表示，書中最讓他感動的是Kolas的家族，從祖父開始就一直希望透過教育和學習翻轉一生，當Kolas考上台中女中時，她父親握住她的雙手一面重覆著說「不簡單啊」，一面掉下眼淚，讓人感受到父親對孩子的那份期待和驕傲，這本書上架一周就勇奪博客來新書排行榜冠軍。

賴清德上台時先說了一段冷笑話，強調書名「愛是一條線」，現在大家都很喜歡一條線，因為如果快篩數據出來是一條線，就代你是健康的，不會傳染給親友。賴清德說完自己哈哈大笑，台下也笑成一團。

賴清德與Kolas的父親曾有過一面之緣，他說，他深刻感受到Kolas的父親是一個非常勇敢、勇於追求自己理想的人，一個在花東原鄉長大的小孩，在那個時代唸到大同理工學院，經過海選送到日本接受技師訓練，回到台灣在日本公司擔任技師，卻不曾為了工作，放棄自己對原住民身分的認同。

Kolas在書中提到母系社會的阿美族人，在失去伴侶後，會有一個由女人鼓勵女人的儀式，由同樣喪偶的婦女陪同前往Halawan溪，躺在溪水裡，讓淚水和悲傷順著溪水流去。

賴清德肯定原民這種具有療癒悲傷的儀式，幫助很多未亡人減少他們的悲哀，賴清德也以自己父親過世時，母親悲痛的情況為例，不過他才剛提到母親兩字，立即紅了眼眶，哽咽的停頓好幾秒說不出話來。

台下觀眾抱以掌聲，賴清德才匆匆結語，強調這是一本非常好的書，鼓勵大家都能夠去購買，他相信，經由這本書，不僅僅可以了解書中人物的奮鬥過程，父女情深、對宗教的信仰，對土地的認同、還有對於原住民文化的了解。並透露自己已購買了500本來支持Kolas。