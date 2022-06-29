副總統賴清德與嫡系黨提名人合照的看板上周紛紛在街頭掛起，賴清德粉絲團一個個貼出黨提名人「信賴台灣」讓有心人士如芒刺在背，黨內人士放話「專心防疫忙不完，竟還有人像小狗撒尿圈地盤」，這些話被放出來給媒體，明擺著又是「兩個太陽」隱藏著不定時炸彈。

民進黨內選舉「牽成」文化，要嘛放嫡系大老合照，要嘛與選舉頭人聯合掛合照，誰是誰的人馬、票投XXX就是支持縣長（總統）黨提名人，一目瞭然，賴清德人馬共同打出「信賴台灣」標誌出2024總統大選意象，自然會被黨內不同派系大作文章。

事實上，在黨內初選階段，賴清德體系就已經積極串聯跨派系推薦人的運作，這已經不是鴨子划水布局大選，而是「兩個太陽」超前部署浮上檯面，黨中央不得不緊急發布「選對會成員」不得與準提名人掛合照，此舉被解讀為封殺賴清德串聯行動。這次看板爭議，也可以被視為黨中央打壓賴清德後的情緒反彈。

媒體近日訪問前副總統陳建仁，陳建仁不經意說賴清德訪問宏都拉斯回國後有跟他問起「入黨」的事，媒體曝光後又被大作文章，賴清德急忙澄清「不是碰面聊而是打電話、不是主動提而是被動聊起來，目的是送咖啡」。

當然，蔡、賴究竟有無「兩個太陽」心結，只有當事人最清楚，但茶壺裡的風暴已形成確是不爭的事實，放眼這次縣市長提名盡是英系人馬勝出，看板合照透著「誰有票」的潛台詞，賴清德表現得愈是尊蔡，蔡英文的不安全感就愈強烈，黨提名人與陳建仁的合照何時掛出來呢？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※