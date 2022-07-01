戴資穎上月完成博士學位，成為名副其實的「戴博士」。近日移戰至馬來西亞公開賽，精湛的球技外學術成就也吸引外媒的注意，馬來西亞英文媒體《新海峽時報》以「戴博士挑戰破紀錄奪大馬賽第5冠」為題，指出她從2017年至今在馬來西亞公開賽的不敗紀錄。

報導還提到戴資穎長年征戰在外，但她仍舊抽空完成臺北市立大學競技運動訓練研究所的博士學位。對此戴資穎表示：「我一直想在學術上取得好成績，很少運動員完成博士學位這條路，所以我很開心能夠成為一名學者。也希望有更多的運動員能走上獲取學位的路，並且我相信這是能夠實現的，作為一名主修運動訓練的學生，這些學術上的知識也幫助我解決球場上遇到的難題。」

目前排名世界第2的戴資穎，在2013年馬來西亞公開賽登頂，自2017年來從未輸過，是連續3屆（2017、2018和2019）的女單冠軍，由於新冠肺炎，馬來西亞公開賽於2020年和2021年取消舉辦，本次賽事她將力求4連霸。

她在今（1）日與印度一姐辛度爭奪女單四強門票，在首局劣勢下連趕兩局，最終以13比21、21比15、21比13逆轉勝辛度，搶下4強門票。馬來西亞公開賽歷史悠久，戴資穎4度封后，已是此次賽事自2007年開始成為世界羽聯超級系列賽的女單第一人，若戴資穎能完成4連霸，她也將締造奪下馬來西亞公開賽5冠的新紀錄，並且能重返「世界球后」的寶座。