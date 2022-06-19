根據教育部預測報告，受少子女化影響，111學年至126學年各教育階段人數大減，國小生平均年減2萬人最多，118學年恐跌破百萬，大一新生自114學年起將跌破20萬人。

教育部近日公布111至126學年度各教育階段學生數預測報告，100學年國小學生數145.7萬人，因出生率減幅擴大且逢虎年效應，106學年減至114.7萬人，107至112學年雖因龍年及鼓勵生育政策發酵而增加，其後仍隨人口預測數遞減，預計118學年跌破百萬，126學年降至86.7萬人，比100學年減少40.5%，未來16學年（111至126學年）平均年減2萬人。

國中部分，教育部統計顯示，除了受生肖效應影響的部分學年外，100至126學年的國中學生數仍受少子女化現象影響；100學年約87.3萬人，預計112學年減至54.8萬人，126學年雖因龍年效應回升至44.6萬人，仍比100學年減少48.9%，預計未來16學年（111至126學年）平均年減8800人。

教育部表示，100學年高中學生數計95.4萬人，其後因出生人口減幅擴大，預計115學年減至55.2萬人，到126學年僅46.3萬人，比100學年減少51.5%；預計未來16學年（111至126學年），高中學生數平均年減1萬400人。

高教階段因入學管道多元，加上推廣回流教育，非應屆入學的大一學生數也增加。根據教育部預測報告，111學年起，大一學生數將超越高中學生生源；但受少子女化影響，114學年起大一學生數將跌破20萬人，126學年大一新生預測為17.7萬人，未來16學年（111至126學年），大一生平均年減2900人。

教育部指出，105學年大學學生數約維持111至114萬人，106至110學年受少子女化效應影響，110學年起大學學生數將跌破100萬人，118學年因虎年效應，人數將減至85萬人低點，至122學年龍年婚育潮才會再轉增，126學年大學學生數預測為84.7萬人，未來16學年（111至126學年）大學學生數平均年減8700人。（編輯：張雅淨）1110619