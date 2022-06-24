2003年北京一銀行儲蓄員李偉（化名）盜走銀行保險櫃近200萬元（人民幣，下同）現金後逃跑，一逃就是20年。令人吃驚的是這些年從未離開過北京，還有了固定女友，甚至買了三套房。直到今年1月，北京警方在海澱區將李偉抓獲，後經偵查於3月11日以涉嫌職務侵佔罪移送西城區檢察院審查起訴。目前該案已由西城區檢察院移送法院審理。

據《北京青年報》報導，1997年當時20歲的李偉進入某股份制銀行北京一家支行擔任儲蓄員。2002年經人介紹與一名護士結婚。但婚姻生活並不如想像中的美滿，在銀行工作也並不順心。同時發現銀行當天櫃檯現金都不往金庫裡放，而是放在小保險櫃裡，李偉決定伺機作案，奔向自己嚮往的生活。

直到2003年2月4日，李偉成功做案盜取銀行現金後，再透過盜用過去幾張銀行客戶遺留的身份證，在天津多家銀行辦了銀行卡後又返回北京。隨後在城區租了一間房，每天上網打發時間。不久就在網上認識了一名叫孫豔（化名）的女子，兩人很快確立了男女朋友關係。

李偉並未告訴孫豔自己的真實姓名和過往經歷。他自稱叫炎勇軍，做汽車類工作，可以網上辦公，父母雙亡，在北京也沒親戚。李偉還用孫豔的名字先後在西城和密雲購買了三套房產和兩個車庫，也輾轉在密雲區和西城區等多地生活。

而這些年二人都沒有出去工作，就靠賣掉密雲房產與租金維生。直到近幾年，年歲漸長的孫豔越來越想生孩子，可李偉深知無法登記結婚，二人因此產生隔閡，從男女朋友變成了普通朋友關係。

李偉作案之後也因為不敢使用自己的身份證，乾脆將身份證丟棄，更考慮到去外地必須要用身份證而從未離開過北京。因此雖然與父母近在咫尺，但近20年從未聯繫過父母和親屬。