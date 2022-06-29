因過去幾年大舉投資晶片半導體，但回報未如理想，大陸科企紫光集團近年陷入財務困境被迫須重組。陸媒引述一份關於紫光集團等七家企業實質合併重整債權清償安排的通知指出，按照重整計劃規定，紫光集團將於近日安排進行抵債股票劃轉及現金清償。

上海證券報29日報導，該通知顯示，為確保資金支付安全並測試相關銀行帳戶資訊的準確性和有效性，紫光集團將於2022年6月29日先行支付現金人民幣（下同）1元，並於後續盡快安排支付扣除現金1元後的金額。

該文件並提醒，因債權人提供的資料等原因導致紫光集團無法進行股票劃轉或支付相應款項的，紫光集團將在債權人提供符合規定的資料後儘快安排償付。

報導稱，今年1月17日，北京一中院已經向紫光集團送達民事裁定書，裁定批准紫光集團有限公司等七家企業實質合併重整計劃，並終止紫光集團有限公司的重整程式。紫光集團重整正式進入實施階段。

關於清償方案方面，紫光債權人可在「現金+股票+三年留債」、「現金+股票+五年留債」以及「現金+八年留債」三種方案中任選一種。若一切順利，三種清償方案可望最終實現95％至100％的清償。