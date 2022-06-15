大學申請入學15日放榜，苗栗竹南高中表現優異，其中學生鍾坤達是單親家庭，家境雖清寒，但他仍努力向學，錄取政大法律系。

竹南高中指出，今年校內的數理班繁星入學錄取20人、申請入學10人全數錄取；生醫班繁星入學錄取7人、申請入學14人錄取；語文班繁星入學錄取16人、申請入學15人，3個班共錄取國立大學49人。

鍾坤達的母親是越南籍外配，在越南餐廳打工維生，將他撫養長大，家庭經濟不寬裕，但鍾坤達仍奮發向上，還擔任華山基金會志工，這次透過願景計畫錄取政大法律系。

校方表示，鍾坤達雖為特殊境遇家庭的新住民子女，於求學過程身處逆境卻仍努力向上，就學期間也發揮服務利他精神，幫助他人、回饋社會，未來也期盼能透過升學翻轉人生，以後能回饋鄉里、造福社會。

另外，校方還有2對雙胞胎也有優異表現，第1對雙胞胎畢業生張立辰、張立霖，分別錄取4所國立大學正取、2所國立備取，最後都選擇國立彰師大電子工程學系，將繼續在大學一同學習。

第2對雙胞胎來自大西國中，黃頎敉、黃頎領分別就讀校內的數理班與化工科，哥哥黃頎敉申請通過4所國立大學數學系，最後選擇心目中的第一志願國立成功大學數學系，希望將來可成為數學老師，弟弟黃頎領統則望錄取國立台北科技大學。