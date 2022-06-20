田一德（左）、坤達驚喜現身原子少年見面會。（野火娛樂提供）

原子少年精彩表演。（野火娛樂提供）

原子少年。（野火娛樂提供）

原子少年在台上與粉絲互動。（野火娛樂提供）

原子少年勁歌熱舞。（野火娛樂提供）

原子少年。（野火娛樂提供）

《原子少年ATOM BOYZ》自4月開播，收視率不斷攀升，選手人氣也居高不下。為讓粉絲近距離接觸少年，原子少年在18日舉行首場演唱見面會「原力覺醒◆行星初現」，開售即創下一分鐘內完售紀錄！粉絲敲碗線上售票也售出近三千張票，見面會中除重現節目中最經典的首場公演「行星初現」，製作單位也偷加碼2首〈星球聯盟〉合唱及原子少年隱藏版團體「亞特蘭提斯」首次6人合體舞台演出，掀起最高潮，也讓現場粉絲激動表示，「還好有待到最後！沒有白來！」

見面會在早上10點開始發號碼牌，竟有粉絲在清晨5點就到場排隊，只為搶先入場近距離觀看少年演出，隊伍由西門捷運站出口一直排到萬年大樓，幾乎整個徒步區都可見粉絲身影。西門町廣場也被原子少年粉絲佔滿，選手們一下車就被粉絲擁簇，天王星的小孩開玩笑說：「沒想到會下不了車！」

表演內容也看得出製作單位用心，除了八大行星的主題曲輪番上陣，更加碼網友一致好評的“星球聯盟”演出歌曲〈懶得跟你講〉、〈不為什麼〉，安可更帶來80人初上台的主題曲〈原來的少年〉，選手們一字排開穿上第一套制服，鞋款則是和導師坤達同款的adidas Originals最新推出新潮復古鞋款＃Retropy，集結舒適與百搭外型於一身，搭配團員的活力展現新潮復古的潮流風格，就像歌詞中的「不管越過多少滄海桑田，還是原來的少年。」

見面會上有不少選手激動落淚，除了謝謝家人和製作單位，最感謝的還是一路支持的粉絲：「沒有你們，就沒有今天這個舞台」，選手們歷經選秀以來的投票與淘汰，粉絲都是最強後盾，少年們提醒自己莫忘初心。

在節目中擔任星際導師的坤達及田一德也驚喜現身，讓不少選手激動落淚。兩位導師看完了整場表演在〈原來的少年〉後起身給予少年鼓勵，也向粉絲喊話：「現在你們知道為什麼錄影我們都會嗨到站起來了吧？」同時請粉絲一定要持續支持及關注少年，表示接下來的節目內容只會「越來越精彩」，絕對不能錯過。