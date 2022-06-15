渝樺的母親在癌症治療期間掉髮，自己親手幫她剃頭髮。（癌症希望基金會提供）

癌症不代表絕症，但治療過程的辛苦及心理的恐懼，常常影響病友的治療意願與治療成效。癌症希望基金會自2006年起每兩年舉辦「彩繪希望」比賽，希望透過繪畫，幫助癌友、家屬和醫療團隊建立情緒抒發管道，鼓勵他們繼續前行。今年比賽邁入第9屆，共吸引215副作品參賽，得獎作品於6月份在台北捷運忠孝復興站藝廊展出，後續也將在全台10間醫院巡迴展出。

玫伶原是高中美術老師，因為腹痛脹氣到診所檢查，原先擔心是腹膜炎、腹水，到大醫院進一步檢查竟發現卵巢癌四期，當下醫生立即分析目前的狀況不太理想，面對未生育的玫伶，也詢問是否需要先行取卵，為治療後的生育做準備。

得知治療後要在家待上好幾個月，玫伶在家人的鼓勵下拾起熟悉的畫筆創作，在作品「第二心臟」中畫了自己，面對苦難溫柔且堅定，而背後的骷顱對玫伶來說是重生的意象，雖然沒有外在皮膚包覆，但總感覺它在笑；而人工心臟帶給她養分，讓她猶如畫面中的花朵綻放，茁壯成長，獲得第9屆《彩繪希望》癌症病友組首獎。

渝樺的母親美玲姐在罹患大腸癌後，積極參與癌症希望基金會「台中希望小站」活動，總是熱情照顧其他罹癌的姐妹，分享自身的經驗帶給夥伴們持續抗癌的力量。去年美玲姐邀請學美術的女兒渝樺教自己畫畫，也鼓勵渝樺一同參賽，渝樺畫下媽媽在治療期間因為掉髮，自己親手幫她剃頭髮的畫面，記憶中即使少了頭髮的母親仍舊美麗與勇敢。

今年初，美玲姐的病情急轉直下，離開人世，渝樺回想起當時母女一起畫畫的時光，是如此美好又珍貴的回憶。名為「最美的模樣」的作品，也獲得第9屆「彩繪希望」評審的青睞與肯定。

癌症希望基金會自2006年參考國外的經驗，在台灣舉辦「彩繪希望」比賽，也越來越受到更多人矚目，今年更突破以往，共有 215 幅畫作參賽。癌症希望基金會董事席慕蓉表示，基金會舉辦繪畫比賽多年，透過繪畫，帶給病友心理上的調適，在畫作中看到病友、陪伴家屬的希望，也透過畫筆，把他們這段歷程表達出來。

為鼓勵「與癌奮戰」的朋友都能獲得支持的力量，即日起第9屆「彩繪希望」29幅得獎作品將在全台10間醫院巡迴展出，包括台大醫院癌醫分院、淡水馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、義大癌治療醫院、台中榮民總醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、阮綜合醫院、成大附設醫院、亞東紀念醫院、台大醫院等；作品亦於基金會「希望藝廊」舉辦線上展覽，歡迎民眾上網欣賞。