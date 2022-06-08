腎臟科吳文中主任邀請劉怡君心理師主講「腎智更好-腎臟病患者的腦心智功能保健」。（部苗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

衛福部苗栗醫院７日舉辦「腎利方程式病友會」，由院方腎臟科主任吳文中、臨床心理師劉怡君主講腎臟病患者的腦心智功能保健，讓病友跟民眾能了解腎臟與大腦的關聯和保健之道。

院方指出，腎臟是體內代謝有毒物質的重要器官，而近年有越來越多證據指出，當腎臟功能降低時，除了會增加心血管風險外，還會增加失智症的風險。

部苗腎臟科主任吳文中表示，腎臟功能隨著老化、肥胖、糖尿病和高血壓等慢性病，或是不當的用藥習慣，造成腎臟病變無法過濾有毒物質而堆積，開始出現水腫、疲倦、貧血，嚴重會造成骨質病變、心臟衰竭。

劉怡君心理師指出，腎臟功能低下除了毒素累積外，也與大腦血流量降低有關，而且這種現象不只出現在慢性腎臟病患者身上，也包括腎功能僅有輕微病變的患者。

她說，針對一般民眾和不需接受洗腎的病友，生理上除穩定服藥以治療腎臟疾病和適當的飲食調整外，也要控制好血壓、血糖和血脂等三高指標，還需要有好的睡眠品質以及規律運動。

在心理上，正向的人際互動、持續學習和接受新的事物，保持正向情緒等，也都對大腦有益。若醫師評估需要接受透析的腎友，則更應規則透析，以移除體內毒素，才能預防或延緩認知功能退化的速度。

劉心理師也建議，慢性腎臟病患者或年紀超過65歲的民眾，都應定期接受簡單的腦心智功能篩檢，才能盡早發現異狀並及早介入。

吳文中補充，定期檢查腎功能、及早接受衛教與追蹤，做好飲食控制並調整生活習慣，越有助於延緩腎臟惡化的時間，也能夠降低對心血管和大腦的危害。