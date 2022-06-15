LG今（15日）在台推出全新2022 LG gram系列，除延續品牌極致輕盈與時尚機身設計、16:10大螢幕與超強續航力外，效能亦全面升級再進化，採12代Intel Core處理器，處理器效能較前一代提升40%，也再度通過Intel Evo認證，並採用LPDDR5記憶體與雙硬碟插槽，記憶體運轉速度較上一代提升22%，更全新升級抗反光螢幕與導入AI智能感測解決方案LG Glance by Mirametrix，大幅增加使用者安全性與操作便利性。

全新2022 LG gram系列，即日起在台上市，詳細售價請洽各大經銷通路、LG官方線上商城。（LG提供）

LG gram 17吋與16吋採用四邊極窄邊框的時尚設計，延續16:10的大螢幕顯示比例，比傳統16:9高出11%的可操作範圍，而因採全新升級抗反光螢幕，就算室內外時使用也不怕燈光或陽光反射干擾，而16吋大螢幕重量僅1199g，卻擁有80Wh超大電容量、長達20.5小時的續航力，全系列產品通過MIL-STD-810G七項軍規測試，對於行動商務人士來說一次滿足輕薄與效能需求之餘，更能顧及機內機外的安全性，即日起在台上市。