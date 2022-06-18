民進黨選對會決議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，確定出局的前立委鄭寶清感嘆自己只是謙卑要求能公正、公平、公開，豈料鄭文燦竟以密室協商指定接班人，出賣桃園人，當初罵國民黨主席朱立倫推人選搞空降，結果自己也重蹈覆轍，點名鄭文燦對年底選舉成敗要負百分之百責任，自己不會放棄、會繼續努力，「2022跟2024選舉我都不會缺席！」

早已宣布角逐桃園市長黨內提名並勤跑基層的前立委鄭寶清，把矛頭指向鄭文燦，強調桃園優秀者比比皆是，黨中央卻以密室協商，讓鄭文燦指定接班人，斥桃園大家長鄭文燦欺侮且背離桃園226萬市民，對年底選舉成敗要負百分百責任，擔憂民進黨桃竹雙輸。

鄭寶清說，林智堅戶口不在桃園，還沒取得參選資格，且新竹市長任期也沒做滿，如今將成「落跑市長」，相信桃園選民投票前會慎重考慮，他也強調自己沒有放棄、會繼續努力，「2022跟2024選舉我都不會缺席！」不排除參選到底。