桃園市長鄭文燦24日說明疫情，桃園新增4020例本土個案，有略降趨勢，目前累積41萬3651例，盛行率占人口比18.28％。他也提到，24、25日將接種BNT、高端疫苗，呼籲民眾踴躍接種。

鄭文燦說，24日新增4020例本土個案，已略有下降，盛行率比全國略高，跟北台灣一致。另今年重症死亡個案483例，達千分之1.7，不過這個屬於落後指標，會在醫療照顧上特別加強，目前指揮中心有宣布，醫學中心可以降載15％，區域醫院5至10％，而1080床有714張空床，醫療能量足夠，採取居家照護還是占多數，也都是醫院、診所提供線上診療、送藥服務。

他說，這段時間遠距醫療已經成為常態，目前仍然在打疫苗，24、25日接種BNT、高端疫苗，而BNT12歲以上可以接種，12至17歲由家長陪同，高端要20歲以上，65歲以上長者一樣有免費愛心計程車、2快篩、700元禮券，下周27日、29日提供社區接種站25處，有莫德納、BNT、高端接種，以長者來說，不管前3劑接種，第4都可以選擇BNT、莫德納、高端。目前桃園第三劑，長者覆蓋率65歲以上77％，還是希望把前3劑，第四打好打滿。