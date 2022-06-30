桃園市警局少年隊青春專案CHEER UP青春狂歡節有多項豐富好禮。(楊宗灝翻攝)

桃園市警局少年暑期青春專案將於7月1日起跑，市警局長許錫榮表示，今年因疫情影響，許多青少年停課在家，無形中容易受到網路犯罪的誘惑，因此除了往年毒品、詐欺、兒少性剝削等重點查緝工作外，更新增網路犯罪查處，希望青少年在零犯罪的環境中度過快樂暑假。

市警局少年隊表示，今年青春專案定位為「CHEER UP青春狂歡節」，活動包括「濾鏡挑戰」，將邀請藝人阿喜與中華職棒桃園樂天桃猿專屬啦啦隊成員參與。「直播派對」以線上方式與青少年互動，將送出50項豐富好禮，最大獎為「Go pro相機」，其他還有Apple watch手錶、藍芽喇叭等，邀請青少年一起Cheer up！相關資訊可上桃園市政府警察局臉書粉絲專頁https://reurl.cc/Er557R，或少年警察隊臉書粉絲專頁https://reurl.cc/zZnnyQ。

桃園市長鄭文燦表示，今年受疫情影響，青少年的暑假生活除了維持防疫工作外，為保護青少年身心健康，加強查緝青少年涉及不法情事及防制被害，透過市警局青春專案活動，鼓勵青少年在家中防疫，並參加系列好禮闖關活動。