警方也設置路檢點，加強對往來車輛進行臨檢。（警方提供）

因應暑假到來，新北市政府警察局從今（1）日開始展開為期2個月的暑期「青春專案」，新莊分局也提早於昨（30）日晚間10時舉辦擴大臨檢勤務，針對轄內KTV、網咖、撞球場等場所進行威力掃蕩，昨夜查獲通緝犯、竊盜案、傷害案、賭博案、毒品案及公共危險案等，共計6案9人，淨化轄區治安。

為避免青少年深夜流連於KTV、撞球場、夜店、限制級電子遊藝場等營業場所，新莊警分局今起將前往轄內特定營業場所執行臨檢查察，呼籲未滿18歲的青少年勿深夜在外遊蕩或流連特定場所，同時要求業者應善盡第三方警政責任，不得容留少年超過深夜0時時，共同守護青少年健康成長的優質環境。

新莊警分局長林温柔表示，疫情趨緩加上暑假到來，不免讓青少年增加許多在娛樂場所逗留的時間。然而社會經驗不足，加上想打工賺錢的慾望，亦容易遭詐欺集團招攬受雇為車手而不自知。警方將利用各種方式宣導，幫助青少年培養健康休閒習慣及遠離犯罪陷阱。

新莊分局表示，今年青春專案以「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、「防制少年深夜留連不當場所」為5大工作主軸，警方將強力查緝，避免青少年因一時好奇或暑假打工而誤入歧途。