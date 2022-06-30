桃園市30日新增3723例本土個案，較前日下降7.85％，不過衛生局長王文彥說，境外移入BA.4及BA.5病例數持續增加，仍要戴口罩，宴席之間仍不得逐桌敬酒敬茶，如違反者，將依法裁處並限期改善。

王文彥說，今日桃園新增3723例本土個案，相較29日4040例，桃園疫情單日下降7.85％，其中65歲以上個案占7.41％、18歲以下個案占21.68％，疫情處於收斂期，整體趨勢持續往下。

王文彥說，中央流行疫情指揮中心29日宣布，考量全台已進入大規模流行階段，且境外移入BA.4及BA.5病例數持續增加，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，7月1日起現行戴口罩等防疫政策仍繼續維持，除例外情形時免戴口罩、外出時有飲食需求，得免戴口罩，另外賣場、超市、市場等公共場域不要求人流管制，也開放試吃；高鐵、台鐵、客運等大眾交通運輸上開放飲食。

王文彥說，特別注意的是，宴席之間仍不得逐桌敬酒敬茶，如違反者，將依法裁處並限期改善。

王文彥指出，桃園本周提供長者疫苗接種專案，總計6月27日上、下午、29日上午共接種1萬6938人，長者施打的情況相當踴躍，其中施打第4劑的長者，共有1萬5314人，占本周接種專案服務人數的90.4％。

王文彥說，桃園整體疫苗覆蓋率為六都第一，市府為提升民眾保護力，持續規畫於7月6日提供BNT與高端疫苗、7月8日與7月9日則提供莫德納與高端疫苗，這三天不限年齡（BNT須滿12歲以上、莫德納18歲以上、高端20歲以上）與劑次，只要符合接種資格，皆可前往接種。

王文彥說明，此次針對65歲以上（原住民族55歲以上）長者，各區公所將發放家戶接種通知單，期盼再提高疫苗覆蓋率；針對65歲以上長者，仍提供免費愛心計程車接送長者往返社區接種站，完成接種的長者亦可領取700元禮券、2劑快篩試劑及桃園好米1包。長者不論前3劑接種何種品牌疫苗，第4劑都可選擇BNT、高端、莫德納其中之一接種。