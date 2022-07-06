新莊公寓5樓起火 4樓臥床長者一度受困 16:482022/07/06 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消獲報後趕往現場救援。（消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現場出動雲梯車搜救。（消防局提供） 新北市新莊八德街1處公寓，今天下午4時許發生火警，公寓5樓冒出火煙，造成4樓1名長期臥床的老人一度受困，經警消到場救援後，目前長者已經平安脫困，火勢也在10分鐘內控制，現場沒有人員傷亡，起火原因警消目前正在調查當中。 租屋界黑馬 大同區大樓租金居冠北市 重磅級出售案 基泰國產實業大樓 65億脫手 高雄新莊救護義消分隊新成立 女大生也投入 #公寓 #新莊 #5樓 #4樓 #長者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣＋896 長者打疫苗送禮券延長至7月底 14:492022/07/01 生活 新海大橋往板橋側伸縮縫更新 7月5日夜間施工 13:512022/07/03 寶島 竹縣＋868 長者打疫苗好康延至月底 再加碼500元禮券 15:142022/07/02 生活 中市長者快打站優化開打 盧秀燕：長者第4劑涵蓋率六都第一 13:162022/07/05 生活 《傳產》北市住宅租金最高 竟是在這區 13:582022/07/06 財經 因應青春專案 新莊警昨威力掃蕩查6案9人 11:312022/07/01 社會 高雄承億酒店8月試營運 三大亮眼超吸睛 22:562022/07/01 財經 吳怡農自爆確診！苦嘆非天選之人 症狀曝光 20:532022/06/30 政治 不被老擊敗！台北置產收租蛋黃區出列 13:002022/07/06 房市新訊 《產業》高雄承億酒店8月試營運 先秀3大亮點 17:092022/07/01 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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