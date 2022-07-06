現場出動雲梯車搜救。（消防局提供）
現場出動雲梯車搜救。（消防局提供）

新北市新莊八德街1處公寓，今天下午4時許發生火警，公寓5樓冒出火煙，造成4樓1名長期臥床的老人一度受困，經警消到場救援後，目前長者已經平安脫困，火勢也在10分鐘內控制，現場沒有人員傷亡，起火原因警消目前正在調查當中。

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