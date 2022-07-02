新莊救護義消分隊正式成立。（洪靖宜攝）

高雄市政府消防局自大昌救護義消分隊成立後，睽違14年再次成立救護義消分隊。歷經4個月籌備，新莊救護義消分隊今正式新成立。由於消防局新莊分隊每個月出勤高達500趟左右，透過義消補助人力，強化救災救護能量。而特別的是，新莊救護義消分隊共27人，涵蓋軍方高級救護技術員、各級醫療院所及學校護理師等，甚至還有10多名都是高雄醫學大學在學學生，平均年紀僅約30歲左右。

在高雄市義勇消防總隊救護大隊歷經4個月籌備下，新莊救護義消分隊今正式成立，也是自大昌救護義消分隊成立後，睽違14年再次成立救護義消分隊，為第11個救護分隊。由於消防局新莊分隊轄區人口多，每個月出勤高達約500趟，在民間力量加入後，強化左營區救災救護能量。

高雄市消防局副局長王宗展說，現今民眾對於救護需求比大，所以一直都在推動救護義消成立，這次有許多具有醫學背景的年輕人加入，協助補齊救護能量不足狀況。

目前新莊救護義消分隊共有28位成員，招募軍方高級救護技術員、各級醫療院所及學校護理師，甚至10多名學生，平均年紀僅約30歲左右。長相清秀可愛的高雄醫學大學大二生黃相綾說，自己是受到急救教育推廣社的社長影響下，因此加入義消行列，希望把學科應用在實務上，親身了解救護和持續鑽研專業，她也提到，有此經驗也相當特別，目前有10多名同學一同加入，一起協助救護。