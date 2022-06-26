昨晚新北市三重區有間火鍋店突遭8人闖入追砍2名用餐客人，經過新莊警方漏夜追查，8名犯嫌已全數落網。(新莊警分局提供)

22歲胡姓男子與30歲蕭姓男子到新莊區民安西路上的錢都小火鍋店用餐，結果遭8人手持西瓜刀、開山刀及棍棒，一路從店外追砍胡、蕭2人到店內。圖為做案的刀械以及棍棒。(新莊警分局提供)

新北市警察局長黃宗仁說，僅因個人的債務恩怨，竟敢在大庭廣眾下砍人，行經囂張，更造成民眾恐慌，實在是無法無天、非常可惡，會全力揪出幕後所有的相關人士，絕對一網打盡。(黃敬文攝)

新莊警分局長林温柔指出，初步了解雙方是因為債務糾紛，警方後續也會深入釐清案情，絕不容許有不法分子在轄區滋事，若滋事必定嚴懲嚴辦，一個都逃不掉。圖中為新莊警分局長林温柔，圖左為偵查隊長徐子胤。(黃敬文攝)

昨(25)日晚間新北市新莊區有間火鍋店突遭8人闖入追砍2名用餐客人，不僅造成當時在店內用餐的其他客人恐慌，囂張行為也被在場的客人錄成影片並上傳網路；該案引起警方高度重視，經過新莊警方漏夜追查，8名犯嫌已全數落網，新北市警察局長黃宗仁今強調，公權力不許任何人挑戰，警方會全力調查是否有幕後指主使。

警方表示，事發在昨晚8時30分許，22歲胡姓男子與30歲蕭姓男子到新莊區民安西路上的錢都小火鍋店用餐，當兩人結伴至門口抽菸時，門口突然停下4輛車並走出手持西瓜刀、開山刀及棍棒的8人，不顧當時店內有許多客人用餐，竟一路從店外追砍胡、蕭2人到店內，現場血跡斑斑，場面一度混亂。

胡男及蕭男被砍得傷痕累累，其中胡男左腰有長14公分、深度約4公分的刀傷，左手掌有約長3公分、深3公分的刀傷，而蕭男則是頭部有2處12公分的傷口，意識皆清楚，2人隨後緊急送往亞東醫院急救，幸無生命危險。

這8人行兇後便駕車揚長而去，新莊警方獲報後立刻會同新北市刑大成立專案小組進行調查，警方鎖定作案汽車的車號，經過漏夜追捕後，分四波陸續在三重、蘆洲、汐止以及中和發動攻堅逮捕行動，犯嫌全數落網。

據了解，犯嫌大部分都有傷害、毒品以及妨害自由的前科，但沒有相關的幫派背景，雙方是因為2、3萬的債務問題才引起衝突進而砍人，不過由於傷者也有前科紀錄，懷疑遭砍的背後原因不單純。

新莊分局偵查隊長徐子胤表示，警方在事發後立刻成立專案小組，並鎖定四部汽車的車號，短時間內就將所有涉案人士緝捕到案，目前全案已報請新北地檢署檢察官指揮，至於後續是否還有其他的共犯參與，還有待釐清。

新莊警分局長林温柔指出，初步了解雙方是因為債務糾紛，警方後續也會深入釐清案情，絕不容許有不法分子在轄區滋事，若滋事必定嚴懲嚴辦，一個都逃不掉。

新北市警察局長黃宗仁說，僅因個人的債務恩怨，竟敢在大庭廣眾下砍人，行經囂張，更造成民眾恐慌，實在是無法無天、非常可惡，會全力揪出幕後所有的相關人士，絕對一網打盡。