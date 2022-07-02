台中1名老翁日前在一棟酒店大樓搭電梯，不慎按關門時夾到1名25歲胡姓男子，胡男因略有醉意，竟不斷朝老翁怒罵、毆打，甚至追出電梯外推老翁並揮拳，但隨後一群壯年男子仗義出面，一陣群毆下將胡男打趴在昏迷，影片曝光網友紛紛喊「太療癒了」。整段影片在網路曝光後，意外引發網友讓議，連畫面中出現的隔壁養生館招牌，也都在Google也被洗版留下5星評價，網友猛酸：「五星奉上」、「老人友善環境」、「直接躺平，笑死我了」。

胡男喝完酒因遭老翁關電梯時夾中身體，開始朝老翁怒罵毆打，但隨後老翁的友人找來一票壯年反將胡男打趴在地。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

網友們紛紛到該養生館的Google評論區洗版5星評價。（圖／翻攝自Google）

臉書「記者爆料網」日前分享1段影片，1名老翁在電梯內按下關門鍵後，電梯們不慎夾到1名男子，藍衣男子當場衝入電梯內朝老翁暴打、推人，並不斷開口怒罵嗆聲，另段畫面中老翁步出電梯，藍衣男又帶人擋住去路，拉住老翁衣領並推到牆邊，過程中1名黑衣男出面協調，2人竟一言不合大打出手。

藍衣男先是推了黑衣男一把，接著互相叫囂，一旁就衝出一票人朝藍衣男毆打，藍衣男被圍毆倒趴在地，遭猛踹頭部身體，衣服也被拉起，整個人倒地後失去意識，最後還遭狠狠賞耳光。

被電梯門夾爆氣! 男猛推老翁 反遭爆毆倒地│中視新聞 20220702

目前警方已將雙方全數帶回警局釐清案情，將依違反社會秩序維護法偵辦；影片曝光網友紛紛留言「難得沒讓人失望的結局，對於得理不饒人的年輕人，就是該讓他們體驗一下，以後才不會欺負弱小」、「也太療癒了吧」。

也有網友到隔壁養生館Goole留下5星評價，不少人說：「不講武德的少年，快打部隊一陣舒壓後，直接躺平，笑死我了」、「家中長輩的好去處」、「影片太療癒了 五星奉上」、「按完很舒服，直接躺平」、「老人友善環境」、「技術了得，安全維護滴水不漏，能有專屬快打部隊，能不給5星嗎」、「老人友善」。