警方於7月1、2日策動連姓、周姓等雙方人馬計15人先後到案，並查扣長槍2把、短槍1把、子彈20發。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

高雄市楠梓區寶溪南街與清豐六路口，6月27日發生一起自小客車撞樹及遺留子彈案，經楠梓分局與刑警大隊共組專案小組日夜追查，於7月1、2日策動連姓、周姓等雙方人馬計15人先後到案，並查扣長槍2把、短槍1把、子彈20發，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦，檢方訊後向橋頭地院聲押連姓、周姓嫌犯，另3人各2萬元交保、10人限制住居，全案另溯源追查槍枝來源。

警方表示，接獲報案後即報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，經調閱週遭監視器，發現有8輛自小客車追逐，導致其中一輛自小客車撞樹，現場彈殼、子彈散落一地，專案小組即以車追人，經通知車主發現有6輛自小客車係權利車，且雙方人、車均已藏匿，增加偵辦困難度。

檢警經以大數據分析比對，鎖定特定對象查緝，並陸續尋獲、查扣涉案車輛採集生物跡證，嫌犯自知難逃法網，經專案小組陸續策動連姓犯嫌等15人到案。

警方調查，全案是連姓嫌犯日前至某酒店消費，與店內某女服務生前男友周姓嫌犯發生口角並於臉書互嗆，雙方再約外出談判，連嫌發現周嫌車到達現場即欲攔截其車輛，雙方遂展開追逐並對空鳴槍示威，進而發生撞樹事件，雙方人員並無大礙，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。