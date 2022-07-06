國內通膨持續飆高！主計總處今公布6月消費者物價指數（CPI）年增大漲3.59％、不僅連續4個月飆破3％，也同步創下近14年來(166個月)新高；其中，外食費、17項重要民生物資的漲幅皆持續擴大，年增分別為6.38％、5.39％，分別創166個月以及92個月以來最大漲幅。

主計總處專門委員曹志弘分析，6月CPI持續擴大，主因是水果、外食費、蛋類、肉類漲幅持續擴大，加上去年6月國內因三級警戒，住宅用戶因「紓困4.0精進方案」暫緩實施夏月電價，電費比較基數較低，導致年增逾22％等諸多因素所致；惟通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲3.16％，再剔除能源後之總指數(即核心CPI)，漲2.77％。

近來農工原物料漲幅趨緩，水果也進入暑假盛產期，曹志弘表示，只要天候沒有太大變化(如颱風)，7月CPI漲幅還是會破3％，但會比6月趨緩，今年CPI漲幅高點落在第2季。

電價調漲7月開始實施，曹志弘表示，對CPI全年的直接影響0.01個百分點、間接影響0.033個百分點，整體加總為0.043個百分點，扣除今年1至6月未實施新電價方案，對今年CPI影響約0.02個百分點。

影響6月CPI調查結果的七項分類中，變動影響較大為「食物類」、年增7.27％，其中，受飼養成本提高，蛋類、肉類價格分別上漲29.11％、6.8％，受天候影響，水果也同步上漲25.31％，水產類、外食費的漲幅也都超過6％以上。

低所得家庭CPI較去年6月上漲3.97％，創民國97年編製以來最高，漲幅大於中、高所得家庭的3.67％與3.38％，曹志弘分析，主要是低所得家庭的支出中，漲幅較大的食物類占比較高所致。