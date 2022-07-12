美國將於周三公布消費者物價指數（CPI），白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）提前示警，預估6月CPI將非常高；經濟學家預測將年增8.8%，高於前值的8.6%，10年期美債殖利率降至2.9%。美股早盤開低走高，道瓊工業指數小漲近0.3%，那斯達克指數一度漲約1%後回落。
截至台北時間21點45分，道瓊工業指數上漲82.71點（或0.27%），暫報31256.55點；那斯達克指數上漲81.6點（或0.72%），暫報11454.2點；標普500指數上漲10.54點（或0.27%），暫報3864.97點；費城半導體指數上漲25.29點（或0.99%），暫報2578.97點。
5大科技巨頭漲跌互見，蘋果漲1.73%，網飛小跌0.3%。半導體類股方面，超微跌1.8%，台積電ADR上漲逾1%，聯電ADR漲近0.7%。
尚皮耶表示，天然氣、食品價格持續受戰火影響，6月CPI將會非常高。但她同時也表示，這是回溯過去的數據，本月的能源價格已自高點回落，且估將進一步下滑。根據路透引經濟學家預測調查，6月CPI估將年增8.8%，續創40年來最高。美國勞工部6月公布，5月CPI年增8.6%，月增1%。
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