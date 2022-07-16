美國公布零售銷售強勁，加上花旗集團（Citigroup）財報亮麗等激勵，美股今天長紅作收。
道瓊工業指數終場上漲658.09點，或2.15%，收在31288.26點。
標準普爾500指數上漲72.78點，或1.92%，收在3863.16點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲201.23點，或1.79%，收在11452.42點。
費城半導體指數上漲66.850點，或2.54%，收在2693.767點。（譯者：徐睿承）1110716
美國公布零售銷售強勁，加上花旗集團（Citigroup）財報亮麗等激勵，美股今天長紅作收。
道瓊工業指數終場上漲658.09點，或2.15%，收在31288.26點。
標準普爾500指數上漲72.78點，或1.92%，收在3863.16點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲201.23點，或1.79%，收在11452.42點。
費城半導體指數上漲66.850點，或2.54%，收在2693.767點。（譯者：徐睿承）1110716
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