美國公布零售銷售強勁，加上花旗集團（Citigroup）財報亮麗等激勵，美股今天長紅作收。

道瓊工業指數終場上漲658.09點，或2.15%，收在31288.26點。

標準普爾500指數上漲72.78點，或1.92%，收在3863.16點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲201.23點，或1.79%，收在11452.42點。

費城半導體指數上漲66.850點，或2.54%，收在2693.767點。（譯者：徐睿承）1110716