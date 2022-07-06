疫情圖示

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中央6日公布新竹縣新增878例確診案例，分別為411名男性和467名女性，年齡分布在0至91歲，12歲以下168人、65歲以上66人，多集中18歲至64歲青壯年佔6成9，目前新竹縣居家隔離1026人，居家照護列管人數6343人，今年累計確診人數99037人。

新增確診分布為竹北市321例、竹東鎮159例、湖口鄉131例、新豐鄉90例、新埔鎮31例、關西鎮41例、芎林鄉35例、橫山鄉22例、寶山鄉18例、北埔鄉12例、峨眉鄉0例、尖石鄉12例、五峰鄉6例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，目前Novavax疫苗已抵台，可提供18歲以上民眾預約接種，規畫9日大安醫院在新竹縣婦幼館、新仁醫院10日在竹北里集會所開設的鎮2場Novavax疫苗社區接種站專案，各提供Novavax疫苗1000名額，請符合接種對象多多預約利用。

同時，合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所也同步提供疫苗門診接種服務，並持續辦理各廠牌疫苗接種計畫，加強提高全年齡疫苗覆蓋率與社區保護力。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060＆sms=10068

大安醫院預約疫苗接種網站：

https://survey.rm.com.tw/da/v/index.html

新仁醫院預約疫苗接種網站：

http://www.sinren.com.tw/?page_id=4537